Unbekannter fährt BMW an und flüchtet

Die Polizei sucht nach dem Verursacher eines Unfalls in Fischach. Wie die Beamten berichten, wurde dort am Markplatz in der Zeit zwischen Samstagvormittag und Montagabend ein orangefarbener BMW angefahren. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro am Heck des Autos. Weil sich der Verursacher nicht gemeldet hat, wird wegen Unfallflucht ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08291/1890-0 zu melden. (kinp)

