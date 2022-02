Unbekannter fährt in Fischach gegen geparktes Auto

Ein im Birkenweg in Fischach abgestellter Audi wird im Heckbereich beschädigt. Der Unfallverursacher macht sich aus dem Staub.

Ein Unbekannter hat am Wochenende in Fischach ein geparktes Auto angefahren und sich aus dem Staub gemacht. Der Wagen stand von Samstag, 18 Uhr, bis Sonntag, 16.30 Uhr, im Birkenweg.

Unfallflucht in Fischach: Polizei sucht Zeugen

Der Halter hatte laut Polizei seinen Audi ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkt. Irgendwann in dem Zeitraum war jedoch ein Autofahrer gegen das Heck gestoßen. Die Beseitigung der Kratzspuren in einer Höhe von 40 Zentimetern dürfte sich auf rund 400 Euro belaufen. Hinweise auf den Unfallflüchtigen nimmt die Polizei Zusmarshausen unter der Telefonnummer 08291/1890-0 entgegen. (thia)