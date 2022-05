Unbekannter fährt Rolltor in Fischach an

Ein Unbekannter ist offenbar mit seinem Auto gegen ein Rolltor in Fischach gefahren. Anstatt sich um den Schaden zu kümmern, soll er davongefahren sein.

Ein Rolltor in Fischach ist von einem Unbekannten angefahren worden, berichtet die Polizei. Demnach soll das Tor am Montag gegen 19.30 Uhr beschädigt worden sein. Nachbarn hörten zu dieser Zeit einen lauten Knall in der Augsburger Straße. Sie konnten auch noch beobachten, wie ein weißer Kleinwagen in Richtung Langenneufnach davon gefahren ist.

1500 Euro Schaden bei Unfall an Rolltor in Fischach

Der Sachschaden am Tor beläuft sich auf ca. 1500 Euro, schätzt die Polizei. (kinp)