Unbekannter klaut E-Bikes in Fischach aus Carports

Aus dem Carport eines Anwesens in Fischach ist ein E-Bike gestohlen worden. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Ein bislang unbekannter Täter entwendete in der Zeit zwischen dem 31. März und dem 3. April us dem Carport eines Anwesens in der Werner-von-Siemens-Str. ein graues Pedelec (bis 25 km/h) der Marke Conway samt Fahrradschloss. Umgangssprachlich werden diese Fahrräder E-Bike genannt. Der Beuteschaden beträgt laut polizei knapp 4.500 Euro.

Ebenfalls in Fischach und wieder in der Werner-von-Siemens-Str. wurde in der Zeit zwischen dem 1. und 2. April, ein weiteres Pedelec, dieses Mal unversperrt und von der Marke Prophete Typ Graveler, aus einem Carport entwendet. Das Fahrrad war von der Straße her nicht ersichtlich. Diebstahlschaden konnte noch nicht genau beziffert werden, dürfte aber im vierstelligen Bereich liegen. Zeugenhinweise zu beiden Fällen bitte an die Polizei Zusmarshausen unter der Telefonnummer 08291-18900. (kinp)

In diesem Zusammenhang werden Fahrradbesitzer eindringlich darum gebeten, ihre Fahrräder zu versperren und wenn möglich zudem in einer versperrten Räumlichkeit unterzustellen. (kinp)