Unbekannter klaut Kinderfahrrad aus Garage in Fischach

Ein Unbekannter bricht in eine unverschlossene Garage in Fischach ein. Dort klaut er ein Kinderfahrrad.

Ein unbekannter Täter hat in Fischach ein Kinderfahrrad geklaut. Die Polizei teilt mit, dass der Dieb zwischen dem Abend des 29. Februars und dem Morgen des 2. März in die unversperrte Garage in der Poststraße eindrang. Dort klaute er dann ein ebenfalls unversperrtes Kinderfahrrad der Marke Talson in der Farbe weiß-rosa. Der Wert des Fahrrads beträgt etwa 150 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Nummer 08291 18900 bei der Polizei Zusmarshausen zu melden. (jlü)