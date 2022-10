Unbekannter rammt in Fischach geparkten Ford und flüchtet

Vermutlich ein Lkw-Fahrer rammt in Fischach einen Ford Focus. Durch die Wucht des Aufpralls wird der Wagen bis auf den Gehweg geschoben.

Ein geparkter Ford Focus ist am Dienstag in Fischach von einem unbekannten Fahrzeug gerammt worden. Der Aufprall war so stark, dass der Wagen knapp drei Meter bis auf den Gehweg versetzt wurde.

Passiert ist der Unfall in der Industriestraße im Zeitraum zwischen 6 und 17.30 Uhr. Laut Polizei könnte es sich bei dem Verursacher um einen Lkw-Fahrer handeln. Der Focus wurde hinten links beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 5000 Euro. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 08291/1890-0 entgegen. (thia)