Unbekannter schlitzt Autoreifen in Fischach auf

Die Reifen eines schwarzen Citroën in Fischach seien von einem Unbekannten aufgeschlitzt worden, teilt die Polizei mit.

Die Reifen eines in Fischach geparkten Autos seien aufgeschlitzt worden, teilt die Polizei mit. Demnach ereignete sich der Vorfall in der Nacht auf Mittwoch in der Straße Strassacker. Bei dem Wagen handelt es sich um einen schwarzen Citroën C2. Nun ermittelt die Polizei. Sie schätzt den entstandenen Sachschaden auf etwa 200 Euro. (kinp)