10:10 Uhr

Unfall beim Abbiegen: 4500 Euro Schaden

Einen zu engen Bogen ist eine Autofahrerin am Donnerstag in Fischach gefahren.

Eine Autofahrerin will in Fischach in die Brunnenstraße abbiegen. Dabei fährt sie jedoch einen zu engen Bogen und touchiert ein anderes Auto.

Einen zu engen Bogen ist eine Autofahrerin am Donnerstag in Fischach gefahren. Die 83-Jährige wollte um 16 Uhr mit ihrem Auto von der Augsburger Straße nach links in die Blumenstraße abbiegen. Dabei holte sie jedoch laut Polizei nicht weit genug aus und touchierte das Fahrzeug einer 58-Jährigen, die verkehrsbedingt an der Haltelinie der Blumenstraße warten musste . Bei der Kollision entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 4500 Euro. (thia)

