Unfall nach Vorfahrtsverstoß

Ein Autofahrer war am Donnerstag gegen 12.05 Uhr auf der Blumenstraße in Fischach unterwegs. Als der 86-Jährige nach links in die Augsburger Straße einbiegen wollte, übersah er eine 64-jährige Autofahrerin, welche auf der Augsburger Straße in Richtung Ortsmitte fuhr. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Laut Polizei wurde dabei niemand verletzt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 4000 Euro. (diba)