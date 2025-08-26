Unfall zwischen Radlern bei Fischach - Rennradfahrer verletzt

Ein Rennradfahrer ist nach einem Unfall zwischen Fischach und Margertshausen verletzt. Wie die Polizei berichtet, war der Mann am Montagnachmittag auf dem Radweg zwischen den beiden Orten in den Stauden unterwegs. Auf halber Strecke begegnete er einer Familie, die ebenfalls mit Fahrrädern unterwegs war. In diesem Moment scherte ein Kind aus der Gruppe aus. Der Rennradfahrer versuchte noch auszuweichen, stürzte dabei aber, berichtet die Polizei.

Das Kind blieb bei dem Unfall unverletzt. Der Rennradfahrer zog sich Schürfwunden und Prellungen zu. Sein Fahrrad wurde beschädigt, heißt es im Bericht der Polizei. (kinp)