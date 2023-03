Fischach

12:03 Uhr

Was passiert mit Schloss Elmischwang, wenn das Altenheim auszieht?

In wenigen Wochen ist Schluss mit dem Altenheim auf Schloss Elmischwang. Doch was passiert danach mit dem Anwesen?

Plus Das Schloss ist etwas ganz Besonderes. Dass es bald leer steht, weckt Begehrlichkeiten - auch auf dem Immobilienmarkt. Was sonst diskret behandelt wird, wird dabei öffentlich.

Immer noch ist die Verunsicherung groß rund um die bevorstehende Schließung des Freiherrlich von Aufseß´schen Altenheims Schloss Elmischwang in Fischach. Wie berichtet, hatte die Eigentümerfamilie vor zwei Wochen mitgeteilt, das Heim mit seinen nicht einmal 40 Plätzen Ende April schließen zu wollen. Betroffen sind davon nicht allein die Bewohnerinnen und Bewohner, sondern auch knapp ebenso viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Etwa ein Drittel der alten Menschen dort hat inzwischen ein neues Zuhause gefunden, teilt die Familie von und zu Aufseß jetzt mit. Doch was passiert eigentlich mit dem Schloss? Das stehe noch nicht fest, so die Eigentümer weiter. Es gibt jedoch bereits Begehrlichkeiten.

