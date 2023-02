Fischach

18:15 Uhr

Marktbaumeister geht: Was er in Fischach unbedingt noch bauen wollte

Marktbaumeister Winfried Rindle und Roland Bröll Roland Bröll (links) war gut 31 Jahre lang Marktbaumeister in Fischach. In dieser Zeit veränderte der Ort sein Erscheininungsbild. Nun hat Winfried Rindle das Amt übernommen.

Plus Roland Bröll war seit 1991 Marktbaumeister in Fischach. In dieser Zeit entstanden Staudenlandhalle und Naturfreibad. Diese Aufgaben warten auf seinen Nachfolger.

Von Jana Tallevi Artikel anhören Shape

Der Neubau des Kindergartens in Willmatshofen, die Modernisierung der Kläranlage in Fischach, die Dorferneuerungen in Tronetshofen und Reitenbuch - das sind nur einige Projekte, die der langjährige Marktbaumeister von Fischach, Roland Bröll, in seiner Amtszeit begleitet hat. Und doch ist es das Gelände hinter der Grund- und Mittelschule, das sich in diesen Jahren wohl am stärksten verändert hat. Statt Wiesen gibt es dort seit inzwischen Jahrzehnten die Staudenlandhalle, eine Sport- und Mehrzweckhalle, und seit der Eröffnung 2008 auch das im Landkreis Augsburg einmalige Naturfreibad, im Sommer ein Anziehungspunkt für die gesamte Region. Zwei einprägsame Anlagen - und doch ist es ein anderes Projekt, das Roland Bröll, offiziell inzwischen im Ruhestand, noch nicht loslassen kann. Es ist eines, das er gerne noch vorangebracht hätte.

