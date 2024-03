Fischach

Wegen Biberbefall und Totholz: Pappelallee in Fischach abgeholzt

Plus In Fischach ist zuletzt eine Pappelallee abgeholzt worden. Das sorgt für Ärger, hat aber seine Gründe, erklärt der Leiter des Fischacher Bauamts.

Von Jonathan Lübbers

Gefällte Bäume sorgen häufig für Unmut. Jüngst ärgerten sich Bewohner aus Fischach darüber, dass eine Pappelallee hinter der Mühlstraße in Richtung Schloss Elmischwang abgeholzt wurde. Für diese Maßnahmen habe der Besitzer der Bäume allerdings einige Gründe gehabt, erklärt der Leiter des Fischacher Bauamts, Winfried Rindle.

Biberbefall der Grund für die Abholzung

"Die Bäume wurden in den letzten Jahren stark von Bibern angegriffen", erklärt Rindle auf Nachfrage unserer Redaktion. Die Tiere verursachen seit geraumer Zeit einige Schäden im Landkreis. So greifen die Biber nicht nur Bäume an, sondern können durch ihre Dämme auch Überschwemmungen an ufernahen Flächen, Feldern sowie Wegen und Straßen auslösen.

