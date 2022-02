Fischach

17:00 Uhr

Fischach denkt wegen geringerer Steuereinnahmen an Kredite

Plus Der Anteil an der Gewerbesteuer ist seit Jahren geringer, als man es zuvor in der Verwaltung gewohnt war. Das hat Folgen für das große Projekt Ortsmitte.

Von Jana Tallevi und Josefine Wunderwald

Mit Mindereinnahmen bei den Steuern muss die Marktgemeinde Fischach seit einigen Jahren auskommen. Auf der jüngsten Sitzung des Gemeinderats sagte Bürgermeister Peter Ziegelmeier, es gehe um durchschnittlich drei Millionen Euro jährlich seit 2017. Zum zweiten Mal in Folge liegen zudem die Einnahmen aus dem Einkommensteueranteil mit knapp 3,1 Millionen Euro über dem Anteil aus der Gewerbesteuer mit 2,7 Millionen Euro. Hinzu kommt noch eine dicke Steuerrückzahlung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen