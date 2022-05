Fischach

06:30 Uhr

Wie aus einer kleinen Schreinerei ein Möbelhaus in Fischach wurde

Plus Das Einrichtungsgeschäft Schißler in Fischach besteht bereits in dritter Generation. Geschäftsführerin Sylvia Schißler erzählt, was sie von großen Möbelhäusern unterscheidet.

Von Josefine Wunderwald



Derzeit sind im Möbelhaus Schißler in Fischach Bauarbeiter am Werk: Es werde eine neue Schlafzimmerausstellung eingerichtet, erzählt Geschäftsführerin Sylvia Schißler. Es ist eine von vielen Veränderungen, die das Familienunternehmen in mehr als 70 Jahren durchlebt hat. In dieser Zeit hat es sich von einer Schreinerei zum erfolgreichen Möbelgeschäft entwickelt.

