Wohlfühlhäuser in Fischach bieten Familien eine Chance

In einem ehemaligen Geschäftshaus ist bezahlbarer Wohnraum nach einem stationären Aufenthalt entstanden. Der Gemeinderat weiß über das Konzept Bescheid.

Das Wohlfühlhaus Westliche Wälder in Fischach ist eine der wenigen stationären Einrichtungen, die Familien aufnehmen und betreuen. Doch für die Familien sind nach einer stationären Betreuung die Probleme oftmals nicht vorbei oder vollständig gelöst. Gerade für belastete Familie kann es besonders schwer sein, bezahlbaren Wohnraum zu finden. Das Wohlfühlhaus arbeitet deshalb an einer Lösung, die kürzlich auch im Fischacher Gemeinderat besprochen wurde. Inzwischen gibt es dort die Möglichkeit, sich nach einer stationären Maßnahme im außen betreuten Wohnen für den öffentlichen Wohnungsmarkt zu wappnen.

Die Mutter-/Vater-Kind-Häuser des Trägers konzentrieren sich auf die stationäre Betreuung von Müttern, Vätern und ihren Kindern. Die Einrichtung unterstützt und begleitet Familien bei der Versorgung und Erziehung ihrer Kinder. Ziel soll es sein, eine gute Bindung zwischen Mutter/Vater und Kind zu schaffen, um daraus resultierend die Familie in ihren Fähigkeiten und Kompetenzen zu stärken. Dabei begleitet das multiprofessionelle Team die Familien im angemessenen Zeitraum, damit sie nach der stationären Maßnahme ein eigenverantwortliches und selbstbestimmtes Leben führen können.

Belastete Familien haben es auf dem Wohnungsmarkt besonders schwer

Auf dem Wohnungsmarkt explodieren die Preise. Und so ist es derzeit keine leichte Aufgabe für die Familien, geeigneten Wohnraum zu finden. Deshalb bietet der Wohlfühlhaus Westliche Wälder eine Art Übergangslösung: Bezahlbarer Wohnraum für Mutter/Vater und Kind, deren stationäre Maßnahme beendet ist. „Diese Gelegenheit steht unseren Bewohnerinnen und Bewohnern wie eine Art ‚Anknüpfung‘ an das Mutter-/Vater-Kind-Konzept zur Verfügung, um eine Wohnung zu finden und auf dem freien Immobilienmarkt klarzukommen“, so Einrichtungsleiterin Ursula Micheler-Koschel. Die Wohnungen werden nur für einen gewissen Zeitraum vermietet, längstens sollen das 18 Monate sein.

Sieben Wohnungen sind für das Konzept im ehemaligen Geschäftshaus Poststraße 8, wo sich bis vor einem Jahr das Haushaltswarengeschäft Kohlenberger befand, sieben Wohnungen eingebaut worden. Ein entsprechender Antrag wurde im Gemeinderat gestellt. Das Gebäude in der Poststraße wird zwar von außen noch renoviert, die sieben Wohnungen können jedoch von Müttern/Vätern und ihren Kindern bereits bezogen werden.

Das Fachteam kümmert sich weiter um die Familien

Damit steht ihnen auch weiterhin ein beratendes und unterstützendes Fachteam zur Seite. Eine Begleitung, die den Weg zurück in die Selbstständigkeit unterstützt und die Familien trotz Beendigung ihrer Maßnahme nicht im Stich lässt, beschreibt der Träger. Das außen betreute Wohnkonzept biete eine gute Grundlage für ein eigen bestimmtes Leben außerhalb der Einrichtung. (jah)

Lesen Sie dazu auch