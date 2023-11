Zeit für den Hobbykünstlermarkt in Fischach

Der große Adventsbasar findet am Samstag und Sonntag statt. Teilweise wechseln die Aussteller, insgesamt sind es 100.

Zeit für einen der großen Märkte in der Vorweihnachtszeit im Augsburger Land: Am Wochenende 18. und 19. November findet in der Staudenlandhalle in Fischach jeweils von 10 bis 17 Uhr der Adventsbasar und Hobbykünstlermarkt statt. Veranstalter ist der Markt Fischach. Wie bereits im Vorjahr dauert der Adventsbasar zwei Tage, wobei am Samstag und Sonntag teilweise abwechselnd über 100 Aussteller vertreten sind und ihre Arbeiten vorstellen und zum Verkauf anbieten.

Sie haben alles dabei, was in den kommenden Wochen nützlich oder einfach nur schön sein kann, von der Kindermütze oder Floristikgestecke bis zu Filzschuhen und verschiedensten Dekoartikeln. Doch es geht nicht nur darum, die eigenen kleinen oder großen Wünsche zu befriedigen. Unter dem Motto „Freude schenken und spenden – Hilfe, die ankommt“, hat eine Kreativgruppe Geschenke besonderer Art hergestellt. Die gesamten Einnahmen sollen an die gemeindliche Hilfswerk Stille Hilfe Fischach und an das Kinderheim St. Josef in Reitenbuch gehen und so Hilfe direkt in der Region bieten.

Der Kindergarten verkauft Plätzchen und Marmelade

Die Kindertagesstätte „St. Michael“ ist am Sonntag mit einem Verkaufsstand mit Plätzchen, Likör und Marmelade vertreten, deren Erlös direkt an die Kindertagesstätte geht. Für das leibliche Wohl ist zudem gesorgt. So bietet die Staudenlandhalle Fischach im Foyer genügend Sitzplätze, um kleine Speisen, Getränke sowie Kuchen und Kaffee zu sich zu nehmen. Der Eintritt zum Fischacher Adventsbasar und Hobbykünstlermarkt ist frei. (AZ)