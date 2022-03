Zeltplatz und Blumenschmuck: Das hat Real West im Kreis Augsburg vor

Plus Wie kann das Augsburger Land sich den Herausforderungen der Zukunft stellen? Die Regionalentwicklung hat einige Ideen und will helfen.

So ein Projekt kann Werbung für den ganzen Ort sein: Der Jugendzeltplatz Rücklenmühle bei Zusmarshausen habe Ausstrahlungskraft weit über die Gemeindegrenzen heraus, sagt Benjamin Walther vom Verein ReAL West. "Solche Einrichtungen haben einen Mehrwert für die ganze Gemeinde, indem sie den Ort bekannter machen." Entstehen konnte der Zeltplatz mithilfe der Förderung von ReAL West.