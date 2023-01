Zeuge beobachtet Unfallflucht in Fischach

Ein roter Opel Corsa stößt rückwärts gegen einen anderen Corsa. Ein Zeuge beobachtet das und ruft die Polizei.

Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete laut Polizei am Mittwoch gegen 10.45 Uhr einen Fall von Unfallflucht in der Hauptstraße in Fischach. Dort stieß demnach ein roter Opel Corsa beim Rangieren rückwärts gegen einen orangefarbenen Opel Corsa. Der Zeuge hatte den Anstoß beobachtet, da das angefahrene Fahrzeug gewackelt hatte, berichten die Beamten. Der Zeuge notierte sich das Kennzeichen und rief die Polizei. Ob ein Sachschaden entstand, konnte bisher nicht festgestellt werden. (kinp)