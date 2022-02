Zeugin beobachtet eine Unfallflucht in Fischach

Ein Lkw-Fahrer gerät in Fischach zu weit auf die Gegenfahrbahn und streift einen entgegenkommenden Mercedes. Dank einer Zeugin wird der Unfallflüchtige schnell ermittelt.

Eine Zeugin hat am Mittwoch dabei geholfen, eine Unfallflucht in Fischach aufzuklären. Ein Lkw-Fahrer war um 7.30 Uhr auf der Staatsstraße 2026 von Fischach in Richtung Wollmetshofen auf die Gegenfahrbahn geraten.

Polizei ermittelt Unfallverursacher in Fischach

Kurz vor Lehnersberg kam ihm laut Polizei eine 20-jährige Mercedes-Fahrerin entgegen, die nicht mehr ausweichen konnte, sodass es zu einer Streifkollision beider Fahrzeugseiten kam. Trotz der Kollision setzte der Lkw-Fahrer seine Fahrt unerlaubt fort. Aufgrund einer Zeugin, die das Kennzeichen des Lkw ablesen konnte, konnte die Polizei den 48-jährigen Verursacher ermitteln. Er wird wegen Unfallflucht angezeigt. (thia)