Zeugin beobachtet eine Unfallflucht in Fischach

Eine 20-Jährige beschädigt in Fischach den Außenspiegel eines geparkten Toyotas und fährt davon. Dabei wird sie von einer 21-Jährigen beobachtet.

Teuer zu stehen kommt einer 20-Jährigen möglicherweise ein kleiner Unfall trotz des geringen Sachschadens. Die junge Frau hatte am Sonntag in Fischach gegen 15.50 Uhr in der Scheppacher Straße beim Vorbeifahren den linken Außenspiegel eines geparkten Toyota Yaris beschädigt und sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt.

Dabei wurde sie allerdings von einer 21-jährigen Zeugin beobachtet. Diese brachte laut Polizei einen Zettel mit dem Kennzeichen der Unfallverursacherin an dem Toyota an. Über diesen Hinweis konnte die Polizei die Unfallverursacherin ermitteln. Die 20-Jährige wird nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort angezeigt. Der entstandene Sachschaden am Toyota beläuft sich auf rund 150 Euro. (thia)