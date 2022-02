Zu weit in der Mitte gefahren: Unfall bei Fischach

Kaputte Spiegel sind die Bilanz eines Unfalls bei Fischach, der einfach zu vermeiden gewesen wäre.

Was passiert ist, steht für die Polizei fest: Weil zwei Verkehrsteilnehmer am Samstagmorgen, 11. Februar, um 06.15 Uhr auf der Staatstraße 2026 bei Fischach nicht jeweils ganz rechts an ihrem jeweiligen Fahrbahnrand unterwegs waren, kam es zum Unfall.

Dabei berührten sich die Außenspiegel. Die Schadenshöhe dürfte laut Polizei bei rund 1200 Euro liegen. (jah)

Lesen Sie dazu auch