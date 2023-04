Zu wenig Einnahmen: Fischach verschiebt die neue Ortsmitte

Vor wenigen Jahren noch war Fischach eine der wohlhabendsten Kommunen im Landkreis Augsburg. Nun hat eine hohe Rückzahlung alles durcheinandergebracht.

So eine Entwicklung hat es in Fischach, wenn überhaupt, seit Jahrzehnten nicht gegeben. Wegen Rückzahlungen von Gewerbesteuern in Millionenhöhe ist der Haushalt der Marktgemeinde derart aus dem Gleichgewicht gekommen, dass für 2023 mit gar keiner Einnahme an Gewerbesteuern gerechnet werden kann. War Kämmerer Rudi Thoma Anfang des Jahres noch mit 2,8 Millionen Euro an plus bei diesem Posten ausgegangen, muss die Gemeinde nun 2,3 Millionen Euro zurückzahlen. Weil inzwischen nur noch von zwei Millionen Euro an Gewerbesteuereinnahmen ausgegangen wird, bleibt am Ende ein Minus von 300.000 Euro im Haushaltsplan, wie Bürgermeister Peter Ziegelmeier in dieser Woche im Gemeinderat berichtete.

Hinzu kommen gestiegene Personalausgaben, ein höherer Aufwand für den Schulverband, unter anderem wegen steigender Kinderzahlen, und gestiegene Betriebskosten für die Kindergärten sowie eine saftige Kreisumlage. All das führe dazu, "dass wir eine ausreichende Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt in den Vermögenshaushalt schlicht nicht erwirtschaften können", so der Bürgermeister.

Die Gemeinde hat Steuern und Gebühren bereits angehoben

Dabei habe man bereits gegengesteuert mit der Anhebung einer Reihe von Gebühren und Steuern. Am Ende bedeutet die finanzielle Krise, dass im Vermögenshaushalt nur dort investiert werden kann, wo es unbedingt nötig ist. Die bedeutsamste Folge: Die neue Ortsmitte kann momentan nicht umgesetzt werden, statt des neuen Rathauses oder des neuen Bürgerhauses bleibt es vorerst beim großen Parkplatz auf dem Marktplatz. Erst 2025 soll es dort weitergehen.

In Fischach muss im Rathaus genau gerechnet werden für den Haushalt 2023. Foto: Marcus Merk (Archivbild)

Zurückstecken müssen auch die Vereine in Fischach. Üblicherweise wurden an sie aus dem Vereinsfonds jedes Jahr 30.000 Euro für ihre Arbeit verteilt, das geht in diesem Jahr nicht. "Wir können lediglich Unterhaltskosten für die Vereinsliegenschaften bezuschussen", so der Bürgermeister. Die Vereine hätten jedoch in einer Besprechung mit großem Verständnis reagiert, berichtete er. Auch der Zuschuss zur Sanierung der Kirche St. Vitus (120.000 Euro) muss aufgeschoben werden. Andere Dinge ließen sich nicht verschieben, so die Anschaffung eines Notstromaggregats für die Kläranlage (90.000 Euro), die Sanierung der Heizungsanlage im Kindergarten St. Vitus in Willmatshofen (40.000 Euro) sowie eine Erneuerung der Brandmeldeanlage in der Schule, der Austausch von kaputten Fenstern dort und die Vorbereitung des Bauplatzes für den neuen Kindergarten (146.000 Euro) sowie Ausgaben für die Feuerwehren (650.000 Euro) sowie Kanalbauarbeiten in Aretsried (ca. 500.000 Euro).

Gleichzeitig ist der Wirtschaftsstandort gestärkt worden

Am Ende ist im Haushalt nun eine Kreditaufnahme von bis zu 3,3 Millionen Euro vorgesehen. Das Gesamtvolumen des Etats beläuft sich auf 20,2 Millionen Euro, davon 12,9 Millionen Euro für den Verwaltungshaushalt. Nicht nur dem Bürgermeister fiel es sichtlich schwer, diese neue Entwicklung zu akzeptieren. Fraktionsvorsitzende Ines Penzhorn sagte, die momentane Entwicklung bei den Gewerbesteuern dürfe nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Wirtschaftsstandort Fischach in den vergangenen Jahren über die Maßen gestärkt worden sei. Nun müsse man in die Zukunft blicken: "Aus diesem Grund sollten wir trotz der derzeit angespannten Haushaltslage die Zukunft im Blick behalten und die neue Ortsmitte so schnell als möglich angehen. Wir brauchen einen lebendigen Ortskern, von dem auch die umliegenden Geschäfte profitieren."

Ähnlich sah das Marianne Koos, Fraktionsvorsitzende der SPD/Unabhängige. Sie sprach davon, dass in diesem Jahr die Pflichtaufgaben im Vordergrund ständen, wie Schule, Kindergärten, Feuerwehren oder dezentraler Hochwasserschutz. "Wir alle hätten es gern gesehen, wenn wir mit der Ortsmitte beginnen hätten können", umso mehr, als eine Belebung nach einer weiteren Geschäftsschließung dringend notwendig sei. Positiv sei, so Christine Disse-Reidel für die Grünen, dass trotz der angespannten Lage so wichtige Einrichtungen wie Hallenbad, Naturfreibad und Musikschule aufrechterhalten werden konnten. Gemeinsam müsse man nun weiter an konstruktiven und auch sozial verträglichen Lösungen arbeiten. Der Haushalt wurde einstimmig angenommen.