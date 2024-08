Zwei Motorradfahrer sind nach Unfall in Fischach verletzt

Zwei Motorradfahrer sind nach einem Unfall in Fischach verletzt. Wie die Polizei berichtet, war am Sonntag eine Gruppe von insgesamt sieben Motorradfahrern auf der Augsburger Straße in Fischach in Richtung Margertshausen unterwegs. Etwa auf Höhe der Tankstelle wollte die Gruppe nach links auf das Tankstellengelände abbiegen, berichten die Beamten. Dies erkannte einer der Fahrer offenbar zu spät und fuhr auf das vor ihm fahrende Motorrad auf. Beide Fahrer stürzten.

Der Unfallverursacher verletzte sich an der Schulter und am Schienbein. Der zweite Motorradfahrer kugelte sich die Schulter aus. Beide Unfallbeteiligte wurden mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, heißt es im Bericht der Polizei. Sie schätzt den Sachschaden auf insgesamt rund 8000 Euro. Die Feuerwehren aus Fischach und Willmatshofen sicherten die Unfallstelle mit 36 Kräften ab. Die Augsburger Straße war während der Unfallaufnahme für rund 40 Minuten komplett gesperrt. (kinp)