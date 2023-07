Zwölfjähriger wird in Fischach von Motorrad erfasst

Ein Schüler will am Donnerstagmorgen eine Straße in Fischach überqueren. Dabei übersieht er einen Motorradfahrer und wird leicht verletzt, berichtet die Polizei.

Ein Zwölfjähriger ist nach einem Unfall in Fischach leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilt, wollte er am Donnerstagmorgen gegen 8 Uhr die Poststraße in Fischach, von der Bachgasse her kommend, mit seinem Tretroller überqueren. Er hielt an der Vorfahrtstraße auch ordnungsgemäß an und ließ eine Gruppe mit mehreren Motorradfahrern passieren, berichtet die Polizei. Doch offenbar übersah er den letzten Motorradfahrer der Gruppe und lief diesem in die Seite des Motorrades. Der Zwölfjährige wurde nur leicht verletzt und erlitt eine Prellung am Oberschenkel. Der Motorradfahrer blieb unverletzt, heißt es im Bericht der Polizei. Am Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro. (kinp)