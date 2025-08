Naturfreibad Fischach muss überraschend geschlossen werden

Fischacher Naturfreibad muss vorübergehend geschlossen werden. Schuld daran sind überschrittene Grenzwerte. Vorgegeben werden sie in den „Hygieneanforderungen an Schwimm- und Badeteichanlagen“ vom Umweltbundesamt.

Suche nach der Ursache hat begonnen

Die Wasserqualität wird regelmäßig durch ein vom Markt Fischach beauftragtes Fachbüro überprüft. Bei den in den vergangenen Tagen gezogenen Wasserproben wurde die Überschreitung festgestellt. In Absprache mit dem Gesundheitsamt Augsburg sowie auf Empfehlung des Fachbüros stellt die Marktgemeinde jetzt den Badebetrieb vorübergehend ein. Gleichzeitig beginnt die Suche nach der Ursache.

Liegt das Problem im Regenerationsbecken?

Die könnte an einer Stelle des Reinigungsteichs liegen, sagt Bürgermeister Peter Ziegelmeier. Dort seien die Werte im Vergleich zu anderen Messstellen besonders aufgefallen. Im separaten Regenerationsbecken mit Pflanzen, Mineralien und Mikroorganismen werden Verunreinigungen im Wasser auf natürliche Weise abgebaut. So kommt das Naturfreibad ohne Chlor aus. In der Vergangenheit war es in der Freizeiteinrichtung vereinzelt zu einer Algenblüte gekommen. Schuld daran waren die hohen Wassertemperaturen und der große Besucherandrang. „Doch daran kann es bei der aktuellen Wetterlage nicht liegen“, sagt Ziegelmeier. Ob die Ursache in den starken Niederschlägen der vergangenen Tage zu finden ist? Auch dieser Möglichkeit will die Gemeinde nachgehen.

Das Phänomen kennen vor allem die Besitzer von Pools. Nach viel Regen oder nach einem regenreichen Gewitter verfärbt sich das Wasser im privaten Pool grün oder wird trüb. Das liegt daran, dass Regenwasser Feinstaub-Partikel enthält. Diese können die Wasserparameter durcheinander bringen. Ein starker Regen bringt laut Experten nicht nur Schmutz mit sich, sondern ändert auch den PH-Wert - das Wasser wird sauer.

Wie lange das bad geschlossen bleibt, ist unklar

Solange die Grenzwerte weiterhin überschritten werden, bleibt das Naturfreibad geschlossen. Die Marktgemeinde versichert, mit Hochdruck an der Ursachenbehebung zu arbeiten, um so schnell wie möglich wieder ein ungetrübtes Badevergnügen zu garantieren. (AZ)