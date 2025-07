Mit dem Pferd bis auf den Petersplatz in Rom

Von Augsburg bis nach Rom reiten - so weit gehen (von links) Uli Schwele, Andreas Vogel, Klaus Weiske und Gaby Heim aus Fischach zwar nicht. Doch in wenigen Tagen brechen die Reiter und die Reiterin mit ihren Tieren auf, um zunächst mit dem Auto und Pferdeanhängern ins italienische Pisa zu fahren. Von dort geht es dann tatsächlich auf dem Rücken der Tiere nach Rom, wo sich Mitte Mai im Rahmen des Heiligen Jahres 250 Pferde und ihre Reiter treffen wollen. Mit dem Sternritt soll an alte Pilgerwege, etwa an die Via Romea Germanica, die auch durch Augsburg führt, erinnert werden, berichtet Gaby Heim. Geplant sei auf dem Petersplatz ein Empfang durch den Papst. „Aber das kommt auf seinen Gesundheitszustand an“, so Gaby Heim. Dass die Fischacher dabei sind, geht auf eine lange Freundschaft dieser Reiter aus dem Landesverband Bayern der Vereinigung der Freizeitreiter und Fahrer in Deutschland (VFD) mit dem italienischen Verein Natura a cavallo zurück, die den Sternritt organsiert.

Jana Tallevi Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Fischach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Rom Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis