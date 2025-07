Fischacher (69) setzt aus Versehen Hütte in Brand und erleidet Verbrennungen

Mit Brandverletzungen an der Hand und im Gesicht erlitt ein 69-Jähriger in Fischach am Samstagnachmittag. Wie die Polizei mitteilt, hatte der Mann unter dem Vorbau vor seiner Garage in der Kohlbergstraße Schweißarbeiten durchgeführt. Hierdurch geriet der Vorbau in Brand, welcher auf Teile der Garage übergriff. Die Feuerwehren Fischach, Tronetshofen und Willmatshofen rückten mit insgesamt 75 Einsatzkräften an und konnten den Brand löschen, bevor dieser komplett auf die Garage übergriff. Beim ersten Löschversuch erlitt der 69-Jährige jedoch Verbrennungen und musste zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus eingeliefert werden. Der Gesamtschaden wurde auf etwa 8.000 Euro geschätzt. (dav)

