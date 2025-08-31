Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Augsburg Land
Icon Pfeil nach unten

Fischdiebe klauen bis zu hundert Fische aus Weiher bei Altenmünster

Altenmünster

Fischdiebe klauen bis zu hundert Fische aus Weiher bei Altenmünster

Etwa 70 bis hundert Fische sind aus einem Privatweiher bei Altenmünster gestohlen worden. Die Polizei ermiettelt.
    • |
    • |
    • |
    Aus einem Weiher bei Altenmünster sind etliche Fische gestohlen worden.
    Aus einem Weiher bei Altenmünster sind etliche Fische gestohlen worden. Foto: Fabian Strauch, dpa (Symbolbild)

    Aus einem Weiher bei Altenmünster sind etliche Fische gestohlen worden. Das berichtet die Polizei. Demnach entwendeten Unbekannte in der Zeit zwischen Donnerstagvormittag und Samstagnachmittag insgesamt etwa 70 bis hundert Fische aus einem Privatweiher kurz nach dem Ortsausgang von Zusamzell.

    Zudem wurde der angebrachte Maschendrahtzaun beschädigt, um auf das Gelände zu kommen. Der Beute-/und Sachschaden beläuft sich jeweils auf einen dreistelligen Betrag, heißt es im Bericht der Polizei. (kinp)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden