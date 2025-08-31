Fischdiebe klauen bis zu hundert Fische aus Weiher bei Altenmünster

Aus einem Weiher bei Altenmünster sind etliche Fische gestohlen worden. Das berichtet die Polizei. Demnach entwendeten Unbekannte in der Zeit zwischen Donnerstagvormittag und Samstagnachmittag insgesamt etwa 70 bis hundert Fische aus einem Privatweiher kurz nach dem Ortsausgang von Zusamzell.

Zudem wurde der angebrachte Maschendrahtzaun beschädigt, um auf das Gelände zu kommen. Der Beute-/und Sachschaden beläuft sich jeweils auf einen dreistelligen Betrag, heißt es im Bericht der Polizei. (kinp)