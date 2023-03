Eine Sportstunde mit Nachwirkungen für unseren Reporter

Die Teilnehmer der wöchentlichen Fitnessstunden beim TSV Zusmarshausen sind „Fit wie ein Turnschuh“. Für unseren Sportredakteur endet die Stunde schmerzhaft.

Wenn jemand fit ist wie ein Turnschuh, dann ist es Karl Sendlinger. Am Vormittag war der 70-Jährige noch mit seinem Mountainbike in den westlichen Wäldern unterwegs. Fast hätte ein unfreiwilliger Ausrutscher auf eisiger Piste dafür gesorgt, dass er am Abend nicht in der Sporthalle stehen hätte können. Doch ein Karl Sendlinger lässt sich nicht aufhalten. Höchstens von einem zu großen T-Shirt, das er vor der Fitnessstunde wieder ablegt. „Sieht ja aus wie ein Nachthemd“, lacht der durchtrainierte und gertenschlanke Sportler, der beim TSV Zusmarshausen nicht nur für die Durchführung und Organisation des Volkstriathlons verantwortlich zeichnet. Sendlinger hält zusammen mit Natalie Krebs auch die wöchentlichen Fitnessstunden, in denen jedermann und jedefrau fit wie ein Turnschuh werden kann. Für unseren Sportredakteur Oliver Reiser, der sich im Rahmen unserer gleichnamigen Serie der Gruppe anschloss, fand die Sportstunde allerdings ein jähes Ende.

Mit 70 Jahren ist Karl Sendlinger fit wie ein Turnschuh. Foto: Marcus Merk

Von Oktober bis März trifft sich ein bunt zusammengewürfelter Haufen von Triathleten, Radfahrern und Mountainbikern, um dafür zu sorgen, dass die allgemeine Fitness des Sommers im Herbst und Winter nicht verloren geht. Beweglichkeit, Stabilisation, Kräftigung von Bauch und Rücken und Koordination ist angesagt. „Die Abende werden so gestaltet, dass niemand überfordert wird. Alle entscheiden selbst, wie viel sie mitmachen wollen. Der Spaß soll im Vordergrund stehen“, erklärt Karl Sendlinger, der die Schar der zwölf bis 15 Sportlerinnen und Sportler, die sich regelmäßig in der Halle treffen, als „Freizeit-Athleten“ bezeichnet.

Der älteste Teilnehmer in der Fitnessstunde ist 72 Jahre alt

Fast alle haben eine Vergangenheit. Ob als Fußballer, wie Armin Wolf und Günther Schreiber, als Leichtathlet oder Triathlet. An diesem Dienstagabend sind mit Claudia Mende und Gabi Kitzinger auch zwei Frauen am Start. Viele sind schon über Jahre hinweg dabei. So wie Luis Kaiser, der mit 72 Jahren älteste Teilnehmer. Der Landwirt steht mit seinem Know-how und Equipment auch immer parat, wenn es rund um den Triathlon Arbeiten zu erledigen gibt. Aber auch auf die anderen ist Verlass, wenn Veranstaltungen stattfinden.

„Wir freuen uns über alle, die ihre allgemeine Fitness verbessern wollen. Neue Gesichter herzlich willkommen“, sagt Karl Sendlinger. In den Übungsstunden werden alle Sinne angesprochen. So ist schon beim Warmlaufen auf dem bestens gepflegten Parkettboden, der den Autor dieser Zeilen an alte Handballzeiten erinnert, Koordination gefragt. Die Kommandos werden nämlich nummeriert. „Auf eins mit den Händen auf den Boden, auf zwei in die Luft springen, bei drei eine Drehung um 360 Grad, bei vier rückwärtslaufen“, erklärt Sendlinger, um die Zahlen dann in unterschiedlicher Reihenfolge auszurufen. Kein Problem.

7 Bilder Zu Gast bei der allgemeinen Fitnessgruppe des TSV Zusmarshausen Foto: Marcus Merk

Schwieriger wird es schon, als Sendlinger einen Parcours mit kleinen Hürden und Hütchen, alten Fahrradreifen und einer Art Strickleiter aufbaut. Die Sprünge dort erinnern an das beliebte Kinderspiel Kästlehüpfen aus früheren Tagen. Nur geht das alles viel schneller und die ersten Schweißtropfen perlen. Eine gutes Timing ist bei den anschließenden Steigerungsläufen gefragt. Aus zwei Gruppen wird jeweils aus der Hallenecke Richtung Mitte durchgestartet, wo sich die Wege kreuzen. Da muss man aufpassen, dass es nicht zum Zusammenstoß kommt. Ging diese Übung noch unfallfrei über die Bühne, passiert es anschließend beim vergleichsweise einfachen Hampelmann, der für einen ehemaligen Handballtorwart eigentlich überhaupt kein Problem darstellen sollte, auch wenn der letzte Einsatz zwischen den Pfosten schon 30 Jahre zurückliegt. Beim Richtungswechsel des Sprunges von seitlich nach vorn passiert es – ein stechender Schmerz schießt in die Wade. Das muss ein Muskelfaserriss sein.

Die Koordinationsübungen auf der Bodenmatte, die den „Krauler“, den „Ruderer“ und den „Käfer“ beinhalten, kann ich noch mitmachen, doch beim Sieben-Minuten-Zirkel mit Matten und zwei Langbänken, bei den Liegestützen vorwärts und rückwärts, Sit Ups, Kniebeugen, Laufen und Ausfallschritte auf der weichen Matte und Step-Einlagen an der Landbank gefordert sind, streikt das Bein.

Die Sportstunde beim TSV Zusmarshausen endet mit Floorhockey

Während man dadurch dem anstrengendsten Teil des Abends entgehen kann, ist es doch ärgerlich, beim abschließenden Floorhockey nicht mitspielen zu können. Das macht richtig Spaß und kitzelt noch einmal bei allen die letzten Energien heraus. Und als Torwart konnte ich wenigstens eine große Chance vereiteln, bevor ich humpelnd die Halle verlassen habe. Vielleicht hätte ich doch besser bei den älteren Damen im anderen Teil der Halle mitgemacht. Die chillige Musik, die von dort zu hören war, klang nach Rückenschule und Wirbelsäulengymnastik. Aber da wäre wohl der Erinnerungseffekt nicht so nachhaltig gewesen. Unter den Kollegen kursierte am nächsten Tag übrigens nicht das Motto "Fit wie ein Turnschuh", sondern "Sport ist Mord."