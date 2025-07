Erinnerungen an die Jugendzeit: Was macht einen Mopedclub aus?

Noch vor 30 Jahren gehörten sie zum gewohnten Anblick im Straßenverkehr: Mopeds und Mofas, für viele Jugendliche das erste motorisierte Fortbewegungsmittel, mit dem man die Flucht aus der gefühlten heimatlichen Enge antreten konnte .So war es auch im Dinkelscherber Ortsteil Fleinhausen, wo sich Anfang der 90 er Jahre eine „Mopedclique“ der gerade 15 Jahre alt gewordenen Dorfburschen gründete. Noch heute existiert der Verein, der einiges auf die Beine stellt.

Die Heranwachsenden fuhren am Wochenende mit ihren gerade mal 40 Kilometer pro Stunde schnellen Fortbewegungsmitteln von Fleinhausen bis weit in den Nachbarlandkreis, sogar bis Dasing, um sich in einschlägigen Diskotheken die Nacht um die Ohren zu schlagen. Zur Geschwindigkeit ist zu sagen, dass manches Modell unerlaubterweise auch höheres Tempo ermöglichte. Die Taten sind aber alle verjährt.

Die Jahre vergingen und mit dem Erwerb des Führerscheins verging die Lust, bei Wind und Wetter auf dem Moped der Witterung ausgesetzt zu sein. Aus jungen Erwachsenen wurden Ehemänner, Familienväter. Das Moped geriet in Vergessenheit bis zum Jahre 2021. Vor vier Jahren erinnerten sie sich in Fleinhausen an ihre Jugend und ihre Begeisterung für das schon fast vergessene Fortbewegungsmittel. Die Mitglieder des Mopedclubs kauften sich also wieder Gefährte. Einzige Bedingung: ein kleines Versicherungskennzeichen. Größere Zweiräder waren und sind beim Mopedclub tabu.

Strenge Regeln beim Mopedclub Fleinhausen

Somit war ein exklusiver Club wiederbelebt, der aktuell im inneren Kreis über etwas mehr als zehn Mitglieder verfügt. Äußerlich kenntlich zeigen sich die Mitglieder durch eine „Kutte“, die mit allerlei Aufnähern dekoriert ist, ähnlich wie bei Fußballfans. Satzungsgemäß verpflichtet das Tragen der Kutte zur ausschließlichen Fortbewegung mit kleinem Nummernschild. Darüber hinaus müssen die Mopeds im Originalzustand sein. Bauliche Veränderungen verbieten sich. Der Zugang zum Mopedclub ist stark reglementiert. Aktuell sind zwei Anwärter in der Probezeit. Auch sonst herrschen strenge Regeln. „Strenger als bei Motorradclubs“. wie Präsident Reini Kugelmann unterstreicht.

Als Präsident stellt er mit seinem alten Elternhaus auch das Vereinsheim zur Verfügung. „Bei uns läuft alles spontan ab, wir verabreden uns kurzfristig und wir sind auch kein eingetragener Verein.“ Zur Seite stehen ihm ein Stellvertreter und ein Schriftführer. Der fehlende Eintrag ins Vereinsregister ist auch der Grund, warum man sich für größere Veranstaltungen einen Partner sucht, im Falle des großen Mopedtreffens 2024 mit über 200 Maschinen war es das Jubiläum zum 200-jährigen Bestehen von Feuerwehr und Schützen.

Auch 2025 gab es ein Mopedtreffen, dieses Mal in Zusammenarbeit mit der örtlichen Gastronomie, um das 40-jährige Bestehen zu feiern. Ansonsten finden regelmäßige Ausfahrten statt, an denen nach Zustimmung der Vereinsführung auch Gäste teilnehmen dürfen. Vieles, ob gemeinsame Touren, Wartungsarbeiten oder kurze Besprechungen, läuft relativ improvisiert ab, kurze Absprachen über WhatsApp seien die Regel.