Fleischköder mit Nägeln in Diedorf aufgetaucht

Sorgen bereitet im Diedorfer Rathaus die Nachricht, dass ein mit Nägeln präparierter Fleischköder in der Nähe des Waldkindergartens am Wellenburger Weg gefunden wurde. Wie es aus dem Rathaus heißt, sei das Stück Fleisch am Mittwoch gesehen worden, die Nachricht habe man am Donnerstag erhalten. Bürgermeister Peter Högg warnt nun zur Vorsicht. Die Polizei in Zusmarshausen ermittelt in dem Fall jedoch nicht, weil der Köder als Beweisstück nicht mehr gefunden wurde. Verletzt wurde nach Auskunft aus dem Rathaus niemand - weder Mensch noch Tier. (jah)

