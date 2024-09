Diese Flohmärkte finden im September im Landkreis Augsburg statt

Auf der Suche nach neuen Büchern? Die Kinder sind schon wieder aus der alten Kleidung gewachsen? Neue Anschaffungen stehen immer wieder an. Dabei liegt es im Trend, nicht alles neu zu kaufen. Second-Hand-Artikel sind gefragt. Diese schonen nicht nur natürliche Ressourcen, sondern auch den eigenen Geldbeutel. Wer auf der Suche nach gebrauchten Schätzen ist, wird meist auf Flohmärkten fündig. Wie gut, dass es davon auch im Landkreis Augsburg im kommenden Monat wieder einige geben wird. Unsere Redaktion hat 13 Tipps.

Fashion-Flohmarkt am 7. September in Schwabmünchen

Los geht es schon am Samstag, 7. September, in der Stadthalle Schwabmünchen. Auf dem Fashion Flohmarkt werden nicht nur gebrauchte Modeartikel, sondern auch selbstgemachte Schmuckstücke oder Einzelstücke angeboten. Besonders Frauen können sich in der Stadthalle Schwabmünchen von 10 bis 14.30 Uhr neu eindecken. Wer ausgemistet hat und noch einige Schätze loswerden möchte, kann das nach Anmeldung unter hello.mm.events@gmail.com tun.

Flohmarkt am 8. September in Stadtbergen

Gleich am Sonntag, 08. September, geht es in Stadtbergen weiter. Auf dem Familienflohmarkt des Kulturbüros Stadtbergen kann ab 11 Uhr an der Parkschule Stadtbergen gestöbert werden. Wer selbst noch einige Schätz loswerden will, kann das dort ohne Anmeldung machen. Einfach einen eigenen Tisch mitbringen und loslegen.

Kinderflohmarkt am 14. September in Gessertshausen

Wer keine Lust hat Kinderkleidung oder Spielzeug immer neu zu kaufen, kann am Samstag, 14. September, in Gessertshausen vorbeischauen. In der Schwarzachhalle können von 14 bis 16 Uhr Kindersachen gestöbert und angeboten werden. Wer aber zuerst Platz für neues Spielzeug schaffen muss, kann sich per E-Mail an Viktor.Partsch@t-online.de einen Tisch auf dem Flohmarkt besorgen. Dass die Besucherinnen und Besucher vom vielen Einkaufen nicht hungrig werden, sorgt das BRK Diedorf-Gessertshausen bei der Veranstaltung für das leibliche Wohl.

Flohmarkt am 14. September in Welden

Wie fast jeden Monat findet auch im September der alteigesessene Flohmarkt am alten Festplatz in Welden wieder statt. Ebenfalls am Samstag, 14. September, kann in familiärer Atmosphäre gestöbert und verkauft werden. Das alles geht von 12 bis 18 Uhr ganz ohne Anmeldung. Für Hungrige Besucherinnen und Besucher wird auch ein Imbiss bereitgehalten.

Kinderflohmarkt in Gablingen und Thierhaupten am 15. September

Wer sein Kind jetzt noch nicht mit neuer Kleidung und Spielsachen ausgestattet hat, hat am Sonntag, 15. September, gleich zweimal die Möglichkeit dazu. Von 10.30 bis 12.30 Uhr organisiert der Elternbeirat der Kindertagesstätte St. Martin in der Mehrzweckhalle Gablingen einen Kinderflohmarkt. Neben Second-Hand-Ware wird es hier auch Kaffee und Kuchen geben. Für einen Verkaufsplatz können Interessierte sich per E-Mail an EBGablingen@gmail.com anmelden. Ohne Anmeldung geht es stattdessen in Thierhaupten. Beim Flohmarkt „Kind zu Kind“ der Kolpingsfamilie Tierhaupten kann sowohl an der Stange als auch direkt aus dem Auto heraus verkauft werden. Los geht es um 11.30 Uhr auf dem Festplatz.

Bücherflohmarkt in Neusäß am 15. September

Passend zum Schulbeginn veranstalten die Büchereien des Pfarrverbands Neusäß zusammen mit der Stadthalle Neusäß am 15. September einen Bücherflohmarkt. Von Krimis über Kinderbücher bis hin zu Klassikern und Sachbüchern werden hier alle Leseratten fündig. Beratung steht ihnen dabei von den Mitarbeitenden der Büchereien zur Verfügung. Verkauft werden die Bücher übrigens nicht pro Stück sondern nach Gewicht. Ein Kilo kostet dabei nur einen Euro. Um 10 Uhr geht es in der Stadthalle los. Damit auch die Kleinsten auf ihre Kosten kommen, präsentiert die Puppenbühne Kurz um 13 Uhr, 14 Uhr und 15 Uhr ein Kasperletheater.

Flohmarkt in Gersthofen am 22. September

Professionelle Kinderbetreuung, Kaffee und Kuchen und ein Ballonkünstler: Das alles gibt es am Sonntag, 22. September, auf dem großen Kinderflohmarkt der Kita St. Elisabeth in Gersthofen. Wem das nicht reicht, dem gefällt vielleicht die Kletterwand, die unter Aufsicht des DAV Sektion Gersthofen erklommen werden kann. Da fällt es beinahe schwer nebenher nicht zu vergessen, die gebrauchten Kindersachen durchzugucken oder zu verkaufen. Wer letzteres tun möchte, kann das nach Anmeldung per E-Mail an eb_kita_st-elisabeth_gh@web.de machen. Los geht es um 10 Uhr in der Turnhalle der Anna-Pröll-Mittelschule.

Flohmarkt in Nordendorf am 22. September

Auch in Nordendorf können Kinder neu eingedeckt werden. Ebenfalls am Sonntag, 22. September, organisiert der Elternbeirat der Kindertagesstätte „Schmutterzwerge“ einen Kinderflohmarkt. Von 10 bis 13 Uhr kann dann in der Turnhalle Nordendorf nach neuer Kinderbekleidung und Spielzeug gestöbert werden. Wer selbst verkaufen möchte, muss das online unter eb-flohmarkt.web.app anmelden und einen Tisch mitbringen.

Flohmarkt in Bobingen am 22. September

Ebenfalls am 22. September findet in Bobingen ein Flohmarkt des Anbieters Selling Lovers statt. Dabei verkaufen Privatpersonen direkt vor der Haustüre, im Hof, Garten oder in der Garage ihre alten Schätze. Wer mitmachen möchte, kann sich online unter www.sellinglovers.de anmelden. Alle angemeldeten Verkaufsstationen werden dann als Punkt auf einer Karte in Google Maps hinterlegt. So können die Besucherinnen und Besucher ganz leicht von einem Punkt zum nächsten laufen. Der Verkauf geht jeweils von 10 bis 15 Uhr.

Flohmarkt in Langweid am 28. September

Ein weiterer Selling Lovers Flohmarkt findet schon am Samstag, 28. September, statt. Diesmal können Menschen aus Langweid ihre Garagen von 10 bis 15 Uhr als Verkaufsstation anmelden. Für jede Anmeldung wird übrigens ein Euro an die Kartei der Not gespendet. Ziel der Aktion ist es, neben dem Nachhaltigkeitsaspekt, auch die Gemeinschaft in der Nachbarschaft zu stärken.

Flohmarkt für Pflanzen am 28. September in Bobingen

Wer auf der Such nach besonderen Pflanzen ist oder heuer zu viele Äpfel auf dem Baum hatte, um sie selbst zu essen, ist auf dem Gartenflohmarkt genau richtig. Ebenfalls am 28. September von 9 bis 12 Uhr organisiert der Bund Naturschutz diesen auf dem Festplatz in Bobingen. Alle Artikel, die hier zu finden sind, müssen Gartenbezug haben. Auch der Bund Naturschutz selbst und etwa der Imkerverein werden einen Stand haben.