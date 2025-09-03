Ein Dankeschön für zehn Jahre Engagement bei der Flüchtlingshilfe Neusäß

Eine Dankesfeier hat den Mittelpunkt des jüngsten Treffens der Flüchtlingshilfe Neusäß gebildet. Es galt, insgesamt neun Unterstützer für ihr jeweils zehn Jahre andauerndes Engagement bei der Integration von Geflüchteten in unsere Gesellschaft auszuzeichnen.

Insgesamt wurden bereits elf Unterstützer gewürdigt

Astrid Zimmermann, Integrationslotsin im Landkreis Augsburg, überreichte die von Landrat Martin Sailer unterzeichneten Dank-Urkunden an Birgit und Jürgen Albrecht, Helge Bühne, Irene Reil, Bettina und Roman Schellmoser, Lisa Bonell, Eva Glass und Michaela Hoess. Sie alle bringen sich seit 2015 in der Flüchtlingshilfe ein. Ein Jahr zuvor waren bereits Silvia Daßler und Anita Geiger für ihr Engagement seit 2014 ausgezeichnet worden.

Weitere Punkte auf der aktuellen Tagesordnung der Flüchtlingshilfe Neusäß waren die Planung kleiner Ausflüge und eines Bastelnachmittags für die Kinder in den Flüchtlingsunterkünften während der Sommerferien sowie die Organisation der Kleiderkammer und des Deutschunterrichts in Zukunft. (AZ)

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!