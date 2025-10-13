Die Frage der Woche: Was geht digital schneller?

Die Digitalisierung nimmt in vielen Bereichen zu. Auch in den Verwaltungen. So will der Landkreis Augsburg Modellregion für Digitalisierung und Verwaltungsmodernisierung werden. Meitingen ist ein Digitalpilot. Dahinter steckt ein bundesweites Projekt für eine schnellere, einfachere und digitale Verwaltung, von der Behörden wie Bürgerschaft profitieren sollten.

Ein Beispiel: Das Passfoto für den Personalausweis wird inzwischen direkt in Rathäusern gemacht, teils per Automat, teils sogar per Handy und liegt dann schon digital vor. Am Landratsamt läuft ein Pilotprojekt. Dabei werden die Sitzungsprotokolle von einer KI erstellt. Dieses wird immer noch von einer Mitarbeiterin geprüft, soll aber sehr viel Zeit sparen.

In unserer Frage der Woche wollen wir heute wissen: Welcher Verwaltungsvorgang müsste digital möglich sein? Welcher Vorgang nervt Sie, wo wünschen Sie sich eine Veränderung? Oder haben Sie im Ausland eine Erfahrung mit einem digitalen Verfahren gemacht, das Sie besonders beeindruckt hat?

Wir freuen uns über zahlreiche Zuschriften per E-Mail an redaktion.landbote@augsburger-allgemeine.de oder redaktion@schwabmuenchner-allgemeine.de. Wichtig: Wir veröffentlichen nur Zuschriften mit Absender und Adresse und aus dem Augsburger Landkreis. Einsendeschluss ist Donnerstag, 16. Oktober, 12 Uhr.