Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Augsburg Land
Icon Pfeil nach unten

Frage der Woche was halten die Leserinnen und Leser von Windrädern?

Frage der Woche

Frage der Woche: Was halten Sie von der Windkraft?

Für die Energiewende sind viele, doch ein Windrad vor dem Haus will niemand. In dieser Woche wollen wir von unseren Lesern wissen, was sie von Windrädern halten.
    • |
    • |
    • |
    Wie beschäftigt unsere Leserinnen und Leser das Thema Windkraft?
    Wie beschäftigt unsere Leserinnen und Leser das Thema Windkraft? Foto: Marcus Merk (Symbolbild)

    Der Energieverbrauch steigt auch in Deutschland. Doch die Frage ist, wo die nötige Energie herkommt. Anders als Photovoltaikanlagen liefern Windräder auch im nebligen Herbst und im tristen Winter Strom, solange Wind geht.

    Im Landkreis Augsburg ist das Ziel für Windvorranggebiete von 1,1 Prozent durch entsprechende Flächenplanungen in Kommunen erreicht. Nicht alle Bürgerinnen und Bürger sind mit den bisher gefundenen Flächen einverstanden. Auch auf politischer Ebene wird heftig diskutiert. Klar ist inzwischen: Zwölf Windräder am Ottilienberg wird es, wie im Biberbacher Gemeinderat verkündet wurde, nicht geben.

    Würden Sie gerne in ein Windrad investieren?

    Was halten Sie von Windrädern? Brauchen wir die Windkraft überhaupt? Würden Sie sich gerne an finanziell an einem Windrad beteiligen? Was halten Sie von Windkraft im Naturpark Westliche Wälder?

    Schicken Sie uns Ihre Nachricht zum Thema Windenergie

    Teilen Sie uns Ihre Meinung mit, per E-Mail an redaktion.landbote@augsburger-allgemeine.de oder an redaktion@schwabmuenchner-allgemeine.de. Wir brauchen zur Veröffentlichung auf jeden Fall Ihren vollen Namen, im besten Fall auch Ihren Wohnort.

    Einsendeschluss für unsere Frage der Woche ist Donnerstag, 9. Oktober, um 12 Uhr. Wir freuen uns auf viele verschiedene Meinungen zu dem Thema. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden