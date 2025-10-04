Frage der Woche: Was halten Sie von der Windkraft?

Der Energieverbrauch steigt auch in Deutschland. Doch die Frage ist, wo die nötige Energie herkommt. Anders als Photovoltaikanlagen liefern Windräder auch im nebligen Herbst und im tristen Winter Strom, solange Wind geht.

Im Landkreis Augsburg ist das Ziel für Windvorranggebiete von 1,1 Prozent durch entsprechende Flächenplanungen in Kommunen erreicht. Nicht alle Bürgerinnen und Bürger sind mit den bisher gefundenen Flächen einverstanden. Auch auf politischer Ebene wird heftig diskutiert. Klar ist inzwischen: Zwölf Windräder am Ottilienberg wird es, wie im Biberbacher Gemeinderat verkündet wurde, nicht geben.

