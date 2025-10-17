Frage der Woche: Wie gut fühlen Sie sich medizinisch versorgt?

Der Landkreis Augsburg wächst und die Zahl der älteren Menschen steigt. Nicht nur für sie ist ein Arzt oder eine Ärztin um die Ecke wichtig, sondern für alle. Zu einer guten Gesundheitsversorgung gehört auch eine Apotheke. Doch viele Mediziner gehen selbst auf das Rentenalter zu. Parallel nimmt die Zahl der Apotheken ab; zuletzt schloss eine in Biberbach.

Wie schnell bekommen Sie einen Termin bei Arzt oder Ärztin?

Wir wollen von unseren Leserinnen und Usern diese Woche wissen: Wie gut fühlen Sie sich medizinisch versorgt? Wie schnell bekommen Sie einen Arzttermin? Wie kommen Sie an Ihre Medikamente?

Schicken Sie uns Ihre Meinung

Wir freuen uns über zahlreiche Zuschriften per E-Mail an redaktion.landbote@augsburger-allgemeine.de oder redaktion@schwabmuenchner-allgemeine.de. Wichtig: Wir veröffentlichen nur Zuschriften mit Absender und Adresse und aus dem Augsburger Landkreis. Einsendeschluss ist Donnerstag, 23. Oktober, 12 Uhr.