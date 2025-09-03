Der „Adler“ - ein Gasthaus voller Geschichten

Stolz steht das Gasthaus „Goldener Adler“ auf einer kleinen Anhöhe neben der Kirche in Mittelneufnach. Schon immer beherbergte das rund 600 alte Gebäude eine Gastwirtschaft. Der Hausname „Beim Wirth“, wie es in der Mittelneufnacher Chronik zum Haus Nr. 40 heißt, deutet auf diese lange Tradition hin.
Mittelneufnach
Ein sehr gutes Gasthaus! 1972 bin ich als Student in Augsburg erstmals dort zufällig mit meinem R4 vorbeigekommen und eingekehrt. Seitdem immer wieder. Häufig auch mit der Staudenbahn. Weiterhin viel Erfolg und Zufriedenheit! Raimund Kamm
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden