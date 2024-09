Neue Schulcontainer für die Franziskusschule

Die neue Schulcontainermodulanlage der Franziskus-Schule in Gersthofen ist fertig. Nachdem vier Klassenzimmer und zwei Gruppenräume bisher in einer Anlage des alten Paul-Klee-Gymnasiums untergebracht waren, musste nun nach der Inbetriebnahme des Neubaus des Paul-Klee-Gymnasiums und der Rückgabe des Grundstücks mit Bestandsgebäude an die Stadt Gersthofen ein Ausweichquartier geschaffen werden. Das ehemalige Paul-Klee-Gymnasium wird in Zukunft von der Internationalen Schule genutzt werden. Die Schule plant selbst mit dem Grundstücksteil, auf dem bisher die alten Container der Franziskusschule standen.

Dieses konnte durch einen Pachtvertrag mit der Stadt Gersthofen in unmittelbarer Nähe der Franziskusschule entstehen und soll eine Standdauer von mindestens zehn Jahren haben. „Es freut mich sehr, dass wir dieses Projekt gemeinsam mit dem Container-Hersteller und durch das Engagement unserer Hochbauverwaltung, die bei dieser Maßnahme Planung, Ausschreibung und die gewerkeübergreifende Bauleitung übernommen hat, innerhalb von nur sechs Monaten umsetzen konnten“, betonte Landrat Martin Sailer bei der Übergabe der Modulanlage an die Schulfamilie.

Die Ausstattung entspricht einem gehobenen Standard

Der Landkreis Augsburg hat rund 1,45 Millionen Euro in die Container investiert. Die Regierung von Schwaben hat allerdings Fördermittel in Höhe von 511.000 Euro in Aussicht gestellt. In der zweigeschossigen Anlage sind je zwei Klassenzimmer im Erd- sowie im Obergeschoss entstanden, dazu kommen Toilettenräume für Mädchen und Jungen. Weiterhin vervollständigen ein kleiner Mehrzweckraum zur individuellen Betreuung im Erdgeschoss und zwei Büroräume für die Verwaltung oder Elterngespräche im Obergeschoss die Anlage, die gemäß aktuellem Standard des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) errichtet wurde.

Die Ausstattung entspricht einem gehobenen Standard, mit einem robusten, pflegeleichten Teppich, einer akustisch wirksam abgehängten Decke und einer lichten Raumhöhe von 2,75 Metern. Die Beheizung erfolgt über eine hoch energieeffiziente Inverteranlage, die im Sommer zudem für eine Kühlung der Räume sorgt. „Ich bin mir sicher, dass alle Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte gut in den neuen Räumlichkeiten arbeiten können und sich hier sehr schnell wohlfühlen werden“, so Sailer.

Auch anderen Schulen wird in Containern unterrichtet

Container für Klassenzimmer werden auch an der Gersthofer Mozartschule benötigt, wo gerade ein Anbau erstellt wird. Und auch eine Reihe von Schulen des Landkreises arbeitet inzwischen mit Klassenzimmern in Modulanlagen, darunter einige Realschulen. Der Neubau in Gersthofen ändert jedoch nichts am beengten Raumplan, mit dem die Franziskusschule auskommen muss. Denn die Zahl von 22 Klassenräumen bleibt durch die neue Anlage gleich. Auch das Förderzentrum Helen Keller in Dinkelscherben wartet seit vielen Jahren auf einen Ausbau.