Darum geht es bei der Frauenmesse in Stadtbergen

„Von Frauen für Frauen“ - so lautet der Titel der Frauenmesse, die am Donnerstag, 9. Oktober, von 14 bis 18 Uhr im Bürgersaal in Stadtbergen stattfindet. Wichtig für alle Mütter, die gerne vorbeikommen würden, um sich in Ruhe zu informieren: Für Kinder ab drei Jahren gibt eine Kinder-Betreuung vor Ort.

Die Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt der Agentur für Arbeit berät Interessierte zu ihren Möglichkeiten, in ihren Beruf zurückzukehren und hält darüber auch einen Vortrag im Bürgersaal. Auch ihre Kollegin vom Jobcenter steht an diesem Nachmittag für Infos und Beratung zur Verfügung. Die IHK-Akademie präsentiert Lösungsvorschläge für Berufsrückkehrerinnen und Vertreter der Deutschen Rentenversicherung befassen sich mit dem Themenfeld „Frauen, Arbeitslosigkeit und Rente“.

Beratung und Unterstützung in belastenden Lebenslagen

Nicht alle Frauen können nach einer beruflichen Auszeit, sei es nun wegen der Kinderbetreuung oder der häuslichen Pflege von Verwandten oder aus anderen Gründen, ohne Weiteres in ihren Beruf zurückkehren. Kontaktpunkt Stadtbergen berät und vermittelt präventive Hilfen für Familien und das Netzwerk frühe Hilfen (Koki) ist vor Ort, um über Hilfe in belastenden Lebenslagen zu informieren. Die Integrationslotsin und die Wohnungsnotfallhilfe des Landkreises geben Tipps zur Wohnungssuche und halten einen Vortrag über dieses Thema. Vor Ort sind auch Vertreter der Beratungsstelle für Schwangerschaftsfragen des Landkreises und des Freiwilligenzentrums Stadtbergen.

Die Berufsschule Neusäß informiert über die Kinderpflege-Ausbildung in Teilzeit. Auch die Volkshochschule Augsburg und die Bildungsberatung des Landkreises ist an diesem Nachmittag bei der Frauenmesse in Stadtbergen dabei. Die BIB Augsburg gGmbH, Gesellschaft für Bildung, Integration und Beruf mit Sitz in Göggingen, präsentiert ihre Angebote für Frauen zur beruflichen Integration und zur Qualifizierung und Tür an Tür und die Eckert Schulen informieren über berufliche Perspektiven für Migrantinnen. Die Teilnahme an der Frauenmesse ist kostenlos. (kabe)