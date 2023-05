Zehn ausgebüxte Rinder werden mit Hubschrauber und Drohne gesucht

Seit Sonntag ist die Polizei in Zusmarshausen auf "Rinderjagd": Trotz mehrstündiger Suche mit Drohne und Wärmebildkamera sind die zehn Tiere bisher unauffindbar.

Wenn Sie heute beim Spaziergang einer Kuh begegnen, wundern Sie sich nicht: Seit Sonntagnachmittag werden laut Polizei Zusmarshausen zehn ausgebüxte Rinder aus Freihalden intensiv gesucht. Die Tiere waren im Laufe des Nachmittags aus einer Weide bei Freihalden entlaufen. Sie wurden dann später in einem Waldstück bei Dinkelscherben-Grünenbaindt (in der Nähe der Burgfeldstraße) gesichtet. Ein Versuch des verantwortlichen Landwirts, die Tiere einzutreiben, scheiterte. Die Tiere flohen daraufhin in den angrenzenden Wald. Trotz des mehrfachen Einsatzes einer Polizeidrohne mit einer Wärmebildkamera und einer mehrstündigen Absuche mit mehreren Streifenfahrzeugen konnten die Tiere nicht aufgefunden werden. Die Absuche musste Sonntagnacht abgebrochen werden.

Auch der Polizeihubschrauber drehte seine Runden

Eine weitere Absuche im Bereich Gabelbach, Gabelbachgreut, Grünenbaindt, Fleinhausen sowie Freihalden am Vormittag des Pfingstmontags mit mehreren Polizeistreifen sowie dem Einsatz eines Polizeihubschraubers verlief wiederum erfolglos. Derzeit wird davon ausgegangen, dass sich die Rinder tief in die angrenzenden Wälder zurückgezogen haben. Wer ein Rindsvieh sieht, soll sich bitte umgehend bei der Polizei unter Telefon 08291/18900 melden. (dav)

