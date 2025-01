Die Feuerwehr braucht zwei neue Fahrzeuge

Obwohl die Freiwillige Feuerwehr Altenmünster von größeren Brandeinsätzen verschont blieb, waren die 66 Aktiven im vergangenen Jahr nicht tatenlos, stellte der erste Kommandant Heinz Weindl bei der Generalversammlung der Wehr jetzt fest. Die überwiegende Anzahl der 18 Alarmierungen betrafen technische Hilfeleistungen bei Unwettern oder Verkehrsunfällen. Auch bei Reanimationen oder Wohnungsöffnungen wird die Wehr zu Hilfe gerufen. 160 Einsatzstunden kamen so über das Jahr verteilt zusammen.

Neben den üblichen Schulungsübungen gab es auch Großübungen an Objekten im Ortsbereich oder eine gemeinsame Waldbrandübung mit der Feuerwehr Neumünster. Bei der routinemäßigen Besichtigung der Kreisbrandinspektion stellte die Wehr ebenfalls ihre Einsatzfähigkeit unter Beweis. Erfreut zeigte sich Heinz Weindl, dass von den 18 Nachwuchskräften acht Jugendliche das Basismodul der Modularen Truppausbildung mit Erfolg abschließen konnten.

Ausschreibung könnte im Frühjahr beginnen

Neben einer geschulten Mannschaft ist auch die technische Ausstattung von Bedeutung. Deshalb sollen die in die Jahre gekommenen Löschfahrzeuge demnächst ersetzt werden, informierte Kommandant Weindl die Versammlung. „Die Ausschreibung für die Beschaffung von zwei neuen Fahrzeugen, einem LF 10 und einem HLF 10, könnte im Frühjahr starten, die Auslieferung in zwei Jahren wäre wünschenswert“, sagte er.

Der Vorsitzende Jürgen Urban blickte auf die Aktivitäten des 251 Mitglieder zählenden Vereins zurück. So standen vor allem im kulturellen Bereich die Brauchtumspflege mit dem Wasservogel am Pfingstmontag, aber auch das Sommerfest am Bauhof, die Bewirtung bei der Martinsfeier der Pfarrei oder die Beteiligung am Adventsmarkt im Mittelpunkt. 25 Kinder freuten sich im Rahmen des Ferienprogramms über eine Bootsfahrt auf der Zusam. Für das vom 9. bis 12. Juli 2026 bevorstehende Gründungsfest zum 150. Jubiläum hat sich der hierfür gebildete Festausschuss schon mehrfach für die Planungen getroffen.

Diese Mitglieder der Feuerwehr Altenmünster wurden ausgezeichnet

Im Rahmen der Ehrungen erhielten Jürgen Urban, Günther Merk und Robert Slacik das Silberne Ehrenzeichen für 25 Jahre aktiven Dienst. Eine besondere Ehrung wurde Petra Eckert zuteil. Als Mitbegründerin der Damenfeuerwehr ist sie bereits seit 40 Jahren aktiv. Außerdem wurden weitere Mitglieder für ihre langjährige passive Mitgliedschaft geehrt:

70 Jahre: Philipp Neumeier

60 Jahre: Erhard Saliger, Wilhelm Demharter

55 Jahre: Manfred Demharter, Heinz Treu

50 Jahre: Franz Vogele, Christoph Kraus

40 Jahre: Rita Keiß, Johann Strahl, Dr. Johannes Ott, Marie-Luise Meißner, Josef Rode, Johann Vogg

25 Jahre: Johanna Eisele, Alois Strahl, Dietmar Thiergärtner, Günter Zott, Tobias Ott, Gerhard Ram, Christiane Rappler, Marina Scherer