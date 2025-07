Auch ein Gewitter stoppt das Fest in Langweid nicht

Der lange Umzug mit rund 100 Gruppen am Sonntag war Höhepunkt der Feierlichkeiten der Freiwilligen Feuerwehr Langweid zum 150. Geburtstag. Den Zuschauern bot sich ein eindrucksvolles Bild aus Uniformen, Trachten, Musikkapellen und Fahnen. Doch ein heftiges Gewitter zog am Nachmittag über den Ort, der Umzug musste laut Bürgermeister Jürgen Gilg kurz unterbrochen werden. Einige Gruppen stellten sich beim Pflegeheim oder Pfarrheim unter. Als der Regen vorüber war, konnte der Fahneneinzug ins Zelt begleitet von Blasmusik wie geplant stattfinden. Seit Freitagabend war Feiern angesagt in Langweid - zuerst bei der Brandlöschparty im Bierzelt. Bis in die Nacht wurde hier getanzt. Der Festsamstag gehörte den Familien mit einem bunten Programm für Kinder wie Schminken oder ein Tauchparcours.

Fröhlich und fesch: die Festdamen der FFW Langweid. Foto: Andreas Lode