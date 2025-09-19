Icon Menü
Freiwilligen-Zentrum Neusäß veranstaltet das Repaircafé

Neusäß

In Neusäß heißt es: Reparieren statt Wegwerfen

Zum zweiten Mal lädt das Freiwilligen-Zentrum ein, um defekte Geräte wieder in Gang zu bringen.
    Das Freiwilligen-Zentrum Neusäß ist am 26. September zum zweiten Mal Treffpunkt für Hobbyschrauber.
    Reparieren statt Wegwerfen: Unter diesem Motto lädt das Freiwillligen-Zentrum Neusäß am 26. September von 16 bis 18 Uhr zum Repaircafé ein. In den Räumen des Alten Rathauses in der Bürgermeister-Kaifer-Str. 10 erwartet die Besucher nicht nur ein gemütliches Café-Ambiente, sondern vor allem die Möglichkeit, defekte Alltagsgegenstände gemeinsam mit fachkundigen Helfern zu reparieren.

    Ehrenamtliche Experten helfen

    Ob Toaster, Staubsauger, kleine Möbel oder Textilien – im Repaircafé stehen ehrenamtliche Experten und das nötige Werkzeug bereit, um Gebrauchsgegenständen neues Leben zu schenken. Alle Besucher sind eingeladen, selbst mitzuwirken, Fragen zu stellen und mehr über die Kunst der Reparatur zu lernen. Nebenbei sorgt das Freiwilligen-Zentrum für eine entspannte Atmosphäre mit Kaffee und Kuchen.

    Das Repaircafé Neusäß ist Teil einer internationalen Bewegung, die Ressourcenschonung, Nachhaltigkeit und gemeinschaftliches Miteinander fördert. Die Teilnahme ist kostenlos, Spenden sind willkommen. Informationen gibt es im Internet unter repair-cafe-neusaess.de oder beim Freiwilligen-Zentrum unter der Telefonnummer (0821) 4552280. (AZ)

