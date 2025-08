Soll Stadtbergen Geld für das Freiwilligenzentrum ausgeben?

Fast 60 Stadtberger wollen sich gerne ehrenamtlich engagieren. Doch wie können sie helfen und wer braucht überhaupt Unterstützung? Seit 2023 bringt das Freiwilligenzentrum Stadtbergen Helfer und Hilfebedürftige zusammen. So ist ein Fahrdienst und ein handwerklicher Dienst für Seniorinnen und Senioren entstanden und auch ein Lesepaten-Projekt für die jüngeren Stadtberger. Bis Ende des Jahres ist die Finanzierung für all das gesichert. Der Stadtrat musste jetzt entscheiden, ob auch 2026 wieder Geld fließen soll.

Das Budget lag 2024 bei 26.800 Euro, berichtete Wolfgang Krell vom Freiwilligenzentrum. Durch Zuschüsse und Unterstützung von anderen Seiten blieben davon fast 7000 Euro übrig. Mit dem Geld werden nicht nur die anfallenden Kosten für Helferdienste bezahlt. Im September fand eine Freiwilligen-Messe statt und es wurden auch mehrere Vorträge organisiert. Weitere Aktionen sind in Planung. Auch am Sport- und Mitmachtag, am Digital-Café für Senioren oder am Digitalangebot der Stadtbücherei beteiligt sich das Freiwilligenzentrum. Es handelt sich nicht nur um die Koordination einzelner freiwilliger Helfer, das Freiwilligenzentrum arbeitet auch mit Verbänden und Vereinen zusammen, die sich für mehr Lebensqualität in Stadtbergen starkmachen. Deshalb gibt es eine Kooperation mit der ARGE der Vereine.

Mehr als nur eine Fahrt zum Arzt

Aus den Erfahrungen der zehn Fahrer des sozialen Fahr- und Begleitdienstes weiß Wolfgang Krell, dass mehr dahintersteckt als nur eine Seniorin zum Arzt zu fahren und mit ihr dort zu warten, um sie anschließend wieder nach Hause zu bringen. Es würden Beziehungen untereinander entstehen. „Es geht um menschlichen Kontakt, um das soziale Miteinander. Es geht darum, Zeit zu haben für den anderen“, erklärte er im Stadtrat. Das ist bei den drei Lesepatinnen in der Stadtbücherei und an der Parkschule und der Leopold-Mozart-Schule nicht anders. Oft würden die Kinder den Lesepatinnen auch mal etwas erzählen, was sie beschäftigt, und was sie vielleicht noch nirgendwo anders loswerden konnten.

Wie soll es also weitergehen mit dem Freiwilligenzentrum? Die Stadt ist knapp bei Kasse und der Haushaltsplan für das nächste Jahr ist noch nicht aufgestellt. Die Dritte Bürgermeisterin Martina Bauer (Grüne) schlug deshalb vor, mit einer Zusage für die weitere Finanzierung des Freiwilligenzentrums für das Jahr 2026 noch zu warten. Es stünden noch so viele andere Dinge an, sagte sie, und riet davon ab, diese Ausgabe schon im Vorfeld zu beschließen.

So stehen die Fraktionen im Stadtrat zum Freiwilligenzentrum

Der SPD-Fraktionsvorsitzende Roland Mair wollte dem Freiwilligenzentrum die Finanzierung zusagen, denn es handele sich um Mitmenschlichkeit und Zusammenhalt. Ginge es nach ihm, würde das Freiwilligenzentrum außerdem vom Schlaugraben noch näher ins Zentrum der Stadt, am besten ins Rathaus, ziehen. Der CSU-Fraktionsvorsitzende Tobias Schmid erklärte, das Ehrenamt mache die Stadt lebenswerter, weshalb das Engagement auf jeden Fall gefördert werden müsse. Die Freien Wähler wollten das Projekt ebenfalls weiter unterstützen. Ihr Fraktionsvorsitzender Gerhard Heisele kritisierte, dass das Freiwilligenzentrum noch nicht bekannt genug sei in der Stadt. „Wir machen hier Sachen im Rathaus und die Bürger kriegen es nicht mit“, sagte er. Einstimmig entschied der Stadtrat, das Freiwilligenzentrum bis zum Jahresende 2026 weiter zu finanzieren.