Sport im Freien: Frische Luft und Bewegung in einem

Ein

4FCircle Bewegunsparcours

findet sich in Meitingen und Gersthofen finden. Für Groß und Klein, Profi oder Anfänger. Jeder kann dort die Übungen an sein Niveau anpassen und damit seinen ganzen Körper trainieren. In Meitingen ist die Anlage am Theodor-Heuss-Ring, in Gersthofen an der Via Claudia.