Die Freunde des Zusamtals besuchen die Lattke-Kapelle in Oberbechingen

Kunst, Kultur und Natur erlebt haben die Zusamtal-Freunde bei ihrem Sommerausflug nach Oberbechingen. Dort besuchten sie die vor sechs Jahren entstandene Wegekapelle des Augsburger Architekten Frank Lattke, die seither zu einer Touristenattraktion wurde - genauso wie die weiteren Landmarken der Sieben-Kapellen- Stiftung des Ehepaars Denzel, die allesamt von Stararchitekten entworfen wurden und Akzente längs des Donautals setzen. Dass Bauherr Siegfried Denzel aus Wertingen am Ziel anwesend war und sein Projekt als Zeichen der Dankbarkeit charakterisierte, gab dem Besuch der Gruppe aus dem Raum Zusmarshausen eine besondere Wertung.

Zeichen der Dankbarkeit

Über seine Motivation für den Bau der Kapelle sagte der Stifter: „Meine Frau und ich haben ein gutes Leben gehabt. Dafür sind wir dankbar. Die Kapellen sollen die Menschen ansprechen und auf das Höhere hinweisen.“

Das Bauwerk erläuterte die Vereinsvorsitzende Anni Hartmann bei ihrer Führung. „Über einem quadratischen Grundriss von knappen fünf Metern erhebt sich die Kapelle in einem spitz zulaufenden, hohen Dach, das sich der Hangkante über dem Dattenhauser Ried anpassen will“, führte sie aus. Aus heimischer Fichte errichtet, sorgt ein Stabwerk als Wand dafür, dass Licht ins Innere fällt. Keine Ablenkung gibt es durch Fenster, nur kleine Lichtschlitze gewähren ausschnitthaft den Blick in die Landschaft.

Beim abschließenden Rundgang um die Kapelle stellte die ortskundige Marianne Lang die weite Riedlandschaft vor mit den umliegenden Dörfern und den Höhen der Schwäbischen Alb am Horizont. (AZ)

