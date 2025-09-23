Freunde des Zusamtals freuen sich in Österreich über grandiose Aussichten

Herrliche Urlaubstage erlebt haben die Freunde des Zusamtals bei ihrer Reise ins Hochgebirge des Salzburger Landes.

Besondere Erlebnisse

Ausgehend von Kaprun führte der erste Ausflug mit Bussen und dem Schrägaufzug zum Stausee Moserboden, wo kleine Wanderungen auf der Damm-Mauer oder zur Bergkuppe Höhenburg (unser Bild) grandiose Eindrücke von der hochalpinen Landschaft vermittelten. Ebenso beeindruckte die Fahrt mit den Bergbahnen auf das Kitzsteinhorn, die Schmittenhöhe über dem Zeller See oder auf den Maiskogel. Ein besonderes Erlebnis war für die Zusamtalfreunde die Wanderung durch die Kapruner Klamm mit ihren gewaltigen Sturzbächen, die dank des sicheren Ausbaus mit gut begehbaren Holztreppen von allen 45 Reiseteilnehmern mühelos bewältigt wurde. (AZ)

