Friedhof in Willishausen wegen Sturmschäden gesperrt

Der Friedhof im Diedorfer Ortsteil Willishausen ist wegen Sturmschäden im Moment gesperrt. Das hat die Marktgemeinde am Dienstag mitgeteilt. Auch der angrenzende Weg ist derzeit nicht begehbar. In Willishausen hatte es am Montagabend so stark gewittert und gestürmt, dass im Bereich des Friedhofs einige Äste von den Bäumen herabgefallen waren. Verletzt wurde dadurch niemand, wie es aus dem Rathaus heißt.

Allerdings ist nicht auszuschließen, dass sich weitere Äste an den Bäumen gelockert haben, die auch jetzt noch herabfallen könnten. Der Bauhof prüft gerade, ob das der Fall ist. Damit die bepflanzten Gräber bei den sommerlichen Temperaturen möglichst schnell wieder gegossen werden können, will der Bauhof diese Arbeiten voraussichtlich bis zum Wochenende abgeschlossen haben. (kabe)