Ein weiterer Leerstand im Gersthofer City-Center

Erst kürzlich konnte das Gersthofer City-Center einen Neuzugang präsentieren. Wie berichtet, hat im Erdgeschoss ein Pop-up-Store für Secondhand-Trachten eröffnet. Drei Tage die Woche ist das Geschäft der Aktion Hoffnung pro Woche geöffnet, Donnerstag und Freitag von 13 bis 18 Uhr, samstags von 10 bis 15 Uhr. Der Verkauf läuft noch bis Samstag, 28. September. Das Projekt war sehr erfolgreich gestartet. Doch genau einen Stock darüber sind alle Lichter eines Geschäfts erloschen.

Mode - Haare - Nägel - wie eine Beauty-Linie mutete lange die linke Seite im Obergeschoss des City-Centers an. Doch nun ist zwischen den Modegeschäften und dem Nagelstudio eine dunkle Lücke: Der Friseur Cutting Friends hat das Geschäft aufgegeben. Wie das Unternehmen auf einem Info-Blatt an der Tür mitteilt, sei die Corona-Pandemie eine große wirtschaftliche Herausforderung gewesen. Daher habe die Firma schon Ende 2023 Insolvenz anmelden müssen. Nachdem ein Investor aus dem Augsburger Raum in diesem Jahr nach viermonatigen Verhandlungen abgesagt hatte, mussten die Salons endgültig geschlossen werden.